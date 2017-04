Britney laat Backstreet Boy uit op podium

Backstreet Boy Howie D was speciale gast tijdens de live-uitvoering van het nummer Freakshow. Voor haar concertreeks in Vegas heeft Britney een sm-act gebouwd om het nummer uit 2007. De 43-jarige zanger kreeg daarom een harnas en halsband omgesnoerd en werd op handen en voeten 'uitgelaten' door een slechts in lingerie en laarzen geklede Britney. Toen hij eenmaal weer op twee benen stond, danste Howie ook nog even mee op het nummer, zo is te zien in een clipje dat de Backstreet Boys deelden op hun Instagram-account.

De Piece of Me-concertreeks startte eind 2013 in het Planet Hollywood hotel in Las Vegas. De zangeres geeft ongeveer 50 concerten per jaar in de gokstad. In februari maakte de hotelketen Caesars bekend dat de kaartverkoop de grens van 100 miljoen dollar (zo'n 94 miljoen euro) had bereikt. De concerten waren op dat moment door meer dan 700.000 mensen bezocht.

Britney ontving tijdens de reeks meer bekende gasten die aan de lijn gingen voor het nummer Freakshow. Onder meer Mario Lopez, Lance Bass, Nicole Richie en Howie's Backstreet Boys-collega AJ McLean gingen de zanger voor.