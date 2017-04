Aerosmith mogelijk door na afscheidstournee

Vorig jaar kondigde de band aan dat de tour, die aankomende zomer van start gaat, de laatste zou zijn voordat Aerosmith ermee zou stoppen. "Het is tijd", zei Steven toen in de radioshow van Howard Stern, maar inmiddels lijkt hij minder zeker van zijn zaak. In het gesprek met People vertelt de zanger (69) hoeveel de muziek van Aerosmith met hem doet. "Zodra we beginnen te spelen, word ik er net zo emotioneel van als de mensen in het publiek. Als ze nummers horen als Don't Wanna Miss A Thing of Walk This Way, dan brengt dat herinneringen terug."

Volgens Steven heeft de band veel last gehad van onderlinge meningsverschillen. "Het is belachelijk, de shit die we soms tussen ons laten komen. We hebben alles samen meegemaakt, van de clubs waar niemand kwam opdagen tot de Rock and Roll Hall of Fame. En alles daartussen: afkickklinieken, ruzies, kinderen die geboren werden, huwelijken die kwamen en gingen, managers en rechtszaken."

De zanger heeft hoop dat de tournee louterend werkt. "Het enige dat we nog nooit hebben gedaan is een afscheidstoernee, dus je weet het nooit - misschien dat we sommige problemen erdoor kunnen vergeten en er met een schone lei uitkomen."