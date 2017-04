Club Gewalt maakt opera over Yuri van Gelder

De pijnlijke diskwalificatie van Yuri van Gelder naar aanleiding van een avondje stappen maakte hem de ultieme antiheld als inspiratie voor hun nieuwe opera, zo maakte de groep maandag bekend. “We willen in de voorstelling vooral de thematiek uit Yuri’s leven belichten en niet het persoonlijke drama”, aldus het collectief in een toelichting. “Wij benaderen hem als een symbool voor kracht, falen en onvermijdelijk doorgaan. In de voorstelling proberen we de dynamiek van het vallen en opstaan te vatten in de muziek: immer gerade aus.”

Club Gewalt heeft Van Gelder benaderd of hij wil meewerken aan de voorstelling, maar hij heeft aangegeven hier geen interesse in te hebben. Yuri beleeft zijn wereldpremière in mei tijdens de Operadagen Rotterdam. De voorstelling is tot augustus en daarna begin 2018 nog drie maanden in heel Nederland en België te zien.