Frans: “Met mijn broer DORUS was ik in Italië voor het programma ‘Vive la Frans’ en ik was meteen helemaal weg van dat land, de taal, het landschap, de mensen. En ja, het eten ook. We bezochten in Modena het huis van LUCIANO PAVAROTTI. Die is al bijna tien jaar dood, maar het is een man die muzikaal en qua voorkomen zo’n indruk op me gemaakt heeft, ik moest dat wel even zien toen ik in de buurt was. Ik raakte ook geinspireerd en er schoot me een melodietje te binnen waar ik thuis met LAURENS VAN WESSEL tekst en een compleet nummer van gemaakt heb. Sinds een paar weken staat het op m’n repertoire als ik in het land optreedt, de zaal gaat los!"

Frans hoefde niet terug naar Italië voor de opnamen van de clip. "Nee, dat hebben we op een eigentijdse manier opgelost. Met hulp van een paar streetdancers is het hartstikke leuk geworden. Voor de kenners: het is een tarantella, een van de bekendste dansjes van Italië in 6/8 maat. Dalijk ontketenen we er nog een rage mee!"