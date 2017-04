Coen Swijnenberg en Sander Lantinga arriveerden maandag hand in hand bij de studio van Radio 538 voor aanvang van de Coen & Sander Show. Domien Verschuuren van 3FM ging met zijn collega Michiel Veenstra hand in hand op de foto. ''Omdat het belachelijk is dat mannen/vrouwen aan worden gevallen omdat ze op straat laten zien gek op elkaar te zijn. Hand in hand met iemand van je eigen geslacht. Doe je mee?'', schrijft Domien bij de foto op Instagram.

NPO Radio 2 deelde maandagmiddag op Twitter een foto van Stefan Stasse en Ruud de Wild hand in hand. ''Ook wij doen mee Barbara Barend'! Alle mannen hand in hand'', staat erbij.

Met haar oproep reageert Barbara Barend op het geweldsincident tegen twee homoseksuele mannen die zondag in Arnhem werden aangevallen met een betonschaar omdat ze hand in hand liepen.

D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees pakten als een van de eerste politici de handschoen op en liepen maandag hand in hand naar de formatiegesprekken op het Binnenhof. "We denken dat het heel normaal is in Nederland om gewoon te kunnen uiten wie je bent. Maar dat is het kennelijk nog steeds niet'', constateerde Pechtold. Ook tal van andere politici, Kamerleden en acteurs zetten een foto op sociale media waarop ze hand in hand lopen. Zo staan de demissionaire ministers Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem hand in hand. Ook D66-Kamerleden Salima Belhaj en Jan Paternotte lieten zich hand in hand met iemand van dezelfde sekse op de kiek zetten.

De vriend van Katja Schuurman, Freek, liet zich zelfs zoenend vastleggen.

Charly Luske en Evgeniy Levchenko plaatsten een foto waarop te zien is dat ze hand in hand zitten. "Liefde is... #handinhand zitten, lopen, liggen of staan... Iedereen zou moeten focussen op zelf gelukkig worden ipv oordelen over het soort geluk van een ander...", zo laat de man van Tanja Jess weten.

Tanja zelf deed ook mee. "Let's keep our minds and hearts open."