Ruud Gullit sleept ex voor de rechter

Dit blijkt uit processtukken, in handen van De Telegraaf.

Het gewraakte appartement in Amsterdam-Zuid wordt door Gullit en mede-eigenaar/zakenpartner Alex Bottse per 1 mei verkocht voor 350.000 euro, waardoor de beslaglegging er vóór die datum af moet. De opbrengst moet gebruikt worden voor (gedeeltelijke) aflossing van een hypotheek van 2,2 miljoen euro, die hij tien jaar geleden samen met Bottse bij ABN Amro afsloot.

De oud-voetballer wordt al jaren achtervolgd door de Italiaanse schone, met wie hij eind jaren negentig een relatie had en twee kinderen kreeg. De vrouw legde eerder beslag op Ruuds auto en vroeg zijn faillissement aan, omdat zij een vermeende vordering op hem heeft van zo’n 100.000 euro aan achterstallige kinderalimentatie, bedoeld voor hun meerderjarige kinderen Quincy en Cheyenne.

Ruud Gullit en Cristina Pensa Foto: Hollandse Hoogte

Alimentatie

Ruuds kinderen kunnen volgens een Italiaanse rechterlijke uitspraak aanspraak maken op alimentatie, zolang zij bij hun moeder wonen en niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Gullit betwijfelt of aan die voorwaarden nog wel voldaan wordt. Hij zou door Pensa en de kinderen in het ongewisse worden gehouden over hun inkomens en woonsituatie. Zo voetbalt zoon Quincy volgens Gullit inmiddels betaald bij een Portugese club en woont zijn ex vermoedelijk in Faro. Daarom eist hij in het kort geding naast opheffing van het beslag op de woning, ook dat moeder de belastingaangiften van de kinderen, hun bankafschriften en alle huurovereenkomsten aan hem verstrekt, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro als zij dit weigert.

Vorige maand werd bekend dat Gullit en zijn vriendin Karin de Rooij samen een huis hebben gevonden in Amsterdam. Het stel wilde eind vorig jaar al samenwonen, maar Karins zoon zit op school in Zaandam en Ruuds zoon Maxim in Amsterdam. Ze konden dus allebei nog niet verhuizen. De zoon van Karin is inmiddels bijna klaar met zijn opleiding, waardoor de verhuisdozen eindelijk ingepakt kunnen worden.