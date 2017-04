"Precies 11 jaar geleden overleed de liefste Frédérique Huydts. Vanaf 2002 speelden we zussen in Meiden van De Wit en zo voelde we ons ook. Diepe vriendschap op het eerste gezicht. Ze raakte velen. Met haar spel, uitbundige lach, prachtige ogen waaruit enorme levenslust sprak. Nog altijd ontroert de gedachte aan haar me en voelt ze dichtbij. Carpe Fucking Diem!", schrijft Angela bij een foto van hen samen op Instagram.

Frédérique overleed op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.