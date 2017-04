De band tussen de twee is al langer slecht. Vorig jaar deed hij zelfs aangifte tegen Jos, maar trok deze later weer in. "Vorige week kreeg mijn vrouw een appje van hem: je bent mijn vader niet en je bent het ook nooit geweest. Van die tijd af is de brug voor mij gesloten", zo laat Frans aan RTL weten.

Hij meent wel een verklaring te hebben voor het gedrag van zijn zoon. "Dat is mijn zoon, die meent werkelijk dat hij boven Jezus staat en daar ben ik het niet mee eens. Hij krijg gewoon altijd een waas voor zijn ogen. Hij denkt niet na. Weet je, je hebt mensen die worden geboren met verstand en hij heeft een deel gemist denk ik."

Inmiddels is er meer duidelijk over de ruzie afgelopen weekend op het terras van een beachclub in Roermond. Zijn ex Kelly zou met een andere man gepraat hebben en daardoor zou er iets bij de voormalig Formule 1-coureur geknapt zijn. Kelly: "Een vriend van me wilde een gesprek met me aangaan en voordat hij dat kon doen, had Jos het in de gaten. En die kwam als een stier op hem af. Toen zijn zij in gevecht geraakt. Dat liep helemaal uit de hand. Iedereen ging zich er ook mee bemoeien."

Volgens Kelly kan haar ex haar maar niet laten gaan. "Hij heeft wel een nieuwe relatie, maar kan mij niet loslaten of wil met mij verder. Dat doet hij niet op een normale manier, dat dwingt hij gewoon eigenlijk af."