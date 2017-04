De band tussen de twee is al langer slecht. Vorig jaar deed hij zelfs aangifte tegen Jos, maar trok deze later weer in. „Hij heeft een appje gestuurd waarin stond dat ik zijn vader niet ben en ook nooit geweest was. Daarmee heeft hij definitief een grens overschreden. Ik hoef hem nooit meer te zien”, zo laat Frans weten.

Inmiddels is er meer duidelijk over de ruzie afgelopen weekend op het terras van een beachclub in Roermond. Jos beweerde deze keer zelf te zijn aangevallen, maar volgens Frans lag het heel anders. „Hij stalkt al maanden zijn ex Kelly, waar hij een dochtertje bij heeft. Toen afgelopen zondag iemand anders met haar wilde praten, stormde hij erop af en ontstond er een gevecht waarbij meerdere mensen betrokken raakten. Dat is wat ik heb gehoord van mensen die erbij waren. Jos moet naar een hersenspecialist. Er is echt iets heel erg mis met hem. Er mankeert hem iets ernstigs, hij denkt dat hij zich alles kan permitteren.”

Kelly zelf bevestigt het verhaal tegen RTL: "Een vriend van me wilde een gesprek met me aangaan en voordat hij dat kon doen, had Jos het in de gaten. En die kwam als een stier op hem af. Toen zijn zij in gevecht geraakt. Dat liep helemaal uit de hand. Iedereen ging zich er ook mee bemoeien."

Volgens Kelly kan haar ex haar maar niet laten gaan. "Hij heeft wel een nieuwe relatie, maar kan mij niet loslaten of wil met mij verder. Dat doet hij niet op een normale manier, dat dwingt hij gewoon eigenlijk af."

Kelly en Jos hebben een dochtertje samen: Blue Jaye.