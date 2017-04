De RTL-presentatrice beviel in de nacht van zaterdag op zondag van haar tweede zoon, Zef Hans Boudewijn van Veggel.

''Ik voel me te gek. Het ging heel voorspoedig. Ik had een superteam in het ziekenhuis OLVG West. Zef is een mooi mannetje, we zijn stapelverliefd'', vertelde Lieke aan RTL.

Lieke en haar man Bas, die in juni vorig jaar trouwden in Italië, kozen bewust opnieuw voor een drieletterige naam voor het broertje van Vik. ''Een coole naam die past in de traditie van de familie Van Veggel. Bas heeft ook drie letters, net als zijn broer Tim en Zef sluit mooi aan bij Vik. Met de namen Hans Boudewijn is Zef vernoemd naar zijn beide opa's."

Lieke voelt zich beter dan in 2014 na de geboorte van Vik. ''Ik heb echt een hele voorspoedige bevalling gehad. Natuurlijk ben ik aan het bijkomen, maar het gaat al heel lekker, al blijft een bevalling een hels karwei. Vorige keer was ik twee dagen af, nu gaat het gemakkelijker. Misschien was ik beter voorbereid."

Volgens Lieke is haar zoontje Vik een trotse broer. ''Vik komt regelmatig even binnen om zijn broertje een kus te geven. Hij speelt de hele dag met zijn nieuwe hijskraan die hij van Zef gekregen heeft."