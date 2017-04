De acteur gaat een van de leden van een groepje monsterjagers spelen, meldt Deadline.

De film gaat over monsters die 's nachts tot leven komen. Vikander is de hoofdrolspeelster op wie Hammer een oogje krijgt.

De regie van Freakshift is in handen van Ben Wheatley. De Brit was eerder verantwoordelijk voor de actiekomedie Free Fire, waar Hammer ook een rol in speelde. De opnames moeten in augustus beginnen.