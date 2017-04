In het programma ontmoet de droomman 22 vrouwen tijdens uiteenlopende dates op een idyllische locatie.

Het van origine Amerikaanse format loopt al twintig seizoenen lang bij ABC. Daarnaast is de show in 27 landen te zien met in totaal meer dan duizend afleveringen en diverse spin-offs (zoals The Bachelorette) als gevolg. Ook in Australië gooit het format hoge ogen; niet alleen op het gebied van kijkcijfers, maar ook qua aandacht in de media en op social media.

In Duitsland was onlangs het zevende seizoen te zien van Der Bachelor, met model Sebastian Pannek die maandagavond zijn nieuwe vriendin Clea-Lacy Juhn meenam naar een awardshow in Frankfurt.

Net5 schotelde de kijkers van de eerste aflevering van Peking Express maandagavond een promotiefilmpje voor waarin de zender het nieuwe seizoen van The Bachelor aankondigde. Zodra de begeerde mannelijke vrijgezel is gevonden en wereldkundig wordt gemaakt, kunnen geïnteresseerde vrouwen zich aanmelden. Net5 wil in het najaar met de uitzendingen beginnen.