Hij vroeg zijn verloofde Roberta Moradfar ten huwelijk met een verlovingsring ter waarde van een half miljoen dollar, weet TMZ.

Bronnen vertellen dat Martin Lawrence (51) maandenlang en in het diepste geheim heeft samengewerkt met een juwelier in Beverly Hills om de ring van 5 karaats smaragd te ontwerpen. In de ring bevinden zich de letters M en R en een hartje, vormgegeven in diamanten.

De collega van Will Smith in de filmreeks Bad Boys ging vrijdag op zijn knieën voor verpleegster Roberta, slechts een paar uur nadat de ring bij hem was bezorgd.