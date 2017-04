De federale luchtvaartdienst FAA maakte maandag bekend geen disciplinaire maatregelen op te leggen. Ford mag zijn vliegbrevet zonder beperking behouden, meldt TMZ.

Harrison Ford was geland op een taxibaan in plaats van de landingsbaan van het vliegveld John Wayne Airport in Orange County. Met zijn eenmotorige Husky vloog hij tijdens het landen over een klaarstaand passagiersvliegtuig. In deze Boeing 737 van American Airlines zaten 110 passagiers en een crew van zes personen.

Na onderzoek concludeert de FAA dat het luchtvaartincident geen disciplinaire maatregelen rechtvaardigt: ''De heer Ford behoudt zijn vliegbrevet zonder beperking." De FAA noemt in de overweging de jarenlange ervaring van Ford als piloot en zijn coöperatieve houding tijdens het onderzoek.

In 2015 mocht hij zijn brevet ook behouden nadat hij met zijn vliegtuigje was gecrasht op een golfbaan even buiten Los Angeles. Hij raakte toen ernstig gewond.