Chuck Berry sloeg Keith Richards blauw oog

"Ik was bij zijn concert in New York, en wachtte op hem in zijn kleedkamer. Ik zag zijn gitaar in de koffer liggen. Ik pakte hem uit professionele interesse, en begon wat te tokkelen. Chuck kwam binnen en gaf me een dreun op m'n linkeroog. Ik noemde dat daarna altijd zijn grootste hit."

Volgens het Rolling Stones-bandlid had het muziekicoon overigens groot gelijk. "Later realiseerde ik me dat ik fout zat. Als ik ooit mijn kleedkamer binnen was gelopen en iemand met m'n gitaar in de weer had gezien, dan had ik het prima gevonden om diegene een klap te verkopen. Ik werd alleen betrapt."

Keith noemt Chuck in het stuk "de grootvader van ons allemaal". "Zelfs als je een rockgitarist bent die hem niet noemt bij je grootste inspiraties, dan is degene die jou het meest inspireerde waarschijnlijk nog steeds beïnvloed door Chuck Berry."