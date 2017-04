Toch gelooft Schwarzenegger nog in de franchise. “Ik wil nog een nieuwe Terminator-film doen”, stelt hij in het interview. “Studio Paramount heeft er geen zin meer in. Maar er zijn vijftien andere studio’s die het project wel willen oppakken.” Meer details over de plannen wil Schwarzenegger niet geven. “Maar na 2018 krijgt regisseur James Cameron de rechten weer in handen. En dan gaan we door!”

De maker van de eerste twee films, die later hits als Titanic en Avatar maakte, zou een volgend Terminator-deel willen produceren. “Ik wil graag in dat project stappen”, bevestigt Schwarzenegger, die sinds zijn afscheid van de politiek in 2011 weer met regelmaat acteert. Ook stelt hij dat er gewerkt wordt aan een vervolg op de komedie Twins, waarin de geboren Oostenrijker te zien was naast Danny de Vito.