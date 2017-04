Het management van de schaatsster heeft aan Shownieuws bevestigd dat de twee een setje zijn, nadat Ireen foto's van hen samen op Instagram geplaatst had. Daarop is te zien dat ze onder andere Havana en Viñales bezocht hebben. En dat ze het naar hun zin hebben, blijkt wel. "Het is hier fantastisch!! #nooitmeernaarhuis", laat Ireen weten.

Letitia is geen onbekende: ze is net als Ireen actief in het schaatsen. Hoe lang de twee al samen zijn, is niet bekend.