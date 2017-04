Het sporten was afgelopen week niet zo goed gegaan, biecht ze op in haar nieuwe vlog. Linda had namelijk last van een ontstoken oog en dat deed behoorlijk pijn tijdens het fitnessen. "Een beetje laf fietsen en roeien is niet hetzelfde als vier keer trainen met Carlos. Ik heb me wel netjes aan die 1500 calorieën per dag gehouden, maar of dat dan genoeg is om een kilo af te vallen, weet ik niet."

Vorige week gaf de weegschaal 80 kilo aan en Linda wil heel graag de 70 induiken. "Ik wil zo graag van die 80 kilo af. Dat klinkt echt voor geen meter. Alles in de 70 klinkt al beter."

En de weegschaal heeft goed nieuws voor haar: ze is van 80 naar 79 kilo gegaan. "Ik weeg 79 kilo en dat ik daar nog eens blij mee zou zijn. Drie down, nog een stuk of zes, zeven te gaan."