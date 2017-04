The Last Full Measure is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een jonge onderzoeker van het Pentagon die tegen de machtige politieke machine vecht om te achterhalen wat zich werkelijk heeft afgespeeld tijdens een van de bloedigste veldslagen tijdens de oorlog in Vietnam. Samen met overlevenden weet hij het Amerikaanse congres er uiteindelijk van te overtuigen om postuum een Medal of Honor te geven aan een soldaat die zijn leven gaf om meer dan zestig anderen te redden.

Andere rollen in de heldhaftige film zijn voor Samuel L. Jackson, William Hurt, Christopher Plummer, Sebastian Stan (de onderzoeker), Bradley Whitford, Grant Gustin, Michael Imperioli, Linus Roache en Alison Sudol.