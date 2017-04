''Als de kans zich voordoet, ga ik dat zeker doen'', zegt Theroux tegen Entertainment Tonight.

Justin Theroux schreef eerder scripts voor Zoolander 2, Tropic Thunder en Iron Man 2. ''We wisselen regelmatig ideeën met elkaar uit, maar het is best een uitdaging als ik iets zou schrijven waarin zij zou willen spelen. Het is moeilijker dan je zou denken."

De 48-jarige actrice zit bovendien niet om werk verlegen. In de zomer beginnen de opnames van de tienerkomedie Dumplin waarin Jennifer Aniston de rol van moeder speelt. Theroux is nog te zien in de HBO-serie The Leftovers, die na het komende derde seizoen stopt. Theroux heeft plannen om zich daarna te richten op schrijven. ''Ik heb al het een en ander geschreven dat ik nu kneed en herschrijf en er is nog iets dat ik wil schrijven."

Theroux zal niet helemaal van het scherm verdwijnen als HBO de laatste aflevering van The Leftovers in juni uitzendt. Theroux verschijnt nog met Alexander Skarsgård en Paul Rudd in de sciencefictionthriller Mute. Ook leent hij zijn stem aan De Lego Ninjago Film die in september uitkomt in de bioscoop.