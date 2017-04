De Halo Trust heeft zich als doel gesteld landmijnen en ander oorlogstuig dat in voormalige oorlogsgebieden is achtergebleven op te ruimen.

"Twintig jaar geleden, in de laatste maanden van haar leven, heeft mijn moeder campagne gevoerd om de aandacht te vestigen op de verschrikkelijke en willekeurige gevolgen van landmijnen. Ze bezocht de getroffen gebieden zoals Huambo in Angola en Travnik in Bosnië. Ze hoorde hoe mensen in deze gemeenschappen in de voortdurende angst leefden dat elke stap de laatste kan zijn. Ze ontmoette mensen die voor het leven getekend waren als gevolg van antipersoonsmijnen, ze luisterde naar hun verhalen en hielp ze te delen met de wereld", sprak de prins in Kensington Palace tot de aanwezigen, onder wie de Nederlandse minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

De jongste zoon van prinses Diana en prins Charles sprak ook over de grote betrokkenheid van zijn moeder bij mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. "Ze was een pleitbezorger voor al diegenen die haar stem nodig hadden: mensen die stierven aan aids in Oost-Londen, verbannen mensen met lepra in India, of het tienermeisje dat haar been had verloren door een landmijn in Angola. Ze wist dat ze in de spotlights stond, en wist daar gebruik van te maken om de aandacht te vestigen op mensen die door anderen werden vergeten of genegeerd."

Belofte

Bij de toespraak waren twee mannen aanwezig, die zijn moeder twintig jaar geleden had ontmoet in Bosnië. Malic en Zarko, een moslim en een Serviër, hadden als kind beiden een been verloren als gevolg van ontploffende landmijnen. "Die twee jonge jongens zijn nu volwassen mannen en vandaag bij ons. Twintig jaar later worstelen ze allebei nog met hun fysieke en emotionele verwondingen en met de hoge kosten van de vervanging van hun protheses", sprak Harry. "Toen mijn moeder afscheid nam van Zarko, slechts enkele weken voor haar vroegtijdige dood, vertelde ze hem dat hij niet zou worden vergeten. Help mij alstublieft haar belofte waar te maken aan Zarko en Malic en andere mensen zoals zij over de hele wereld. Zij hebben ons nog steeds nodig om de klus, de planeet van landmijnen ontdoen, af te maken."

De receptie vond plaats ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de conventie van Ottawa. In deze Canadese stad ondertekenden veertig landen in 1997 een verklaring die het gebruik, de productie en de opslag van landmijnen verbood.