Een medewerker van de locatie in Hoofddorp laat aan Story weten: "Wij ondervinden inderdaad problemen omtrent de betaling van het huwelijk van Patricia Paay. Ik ga niet zeggen hoeveel geld we van mevrouw Paay krijgen."

En dus konden ze niet anders dan een incassobureau inschakelen, maar dat heeft nog niet tot een betaling geleid. "Op die manier staan we juridisch wel sterker. Want wanneer Patricia blijft verzaken te betalen, zullen we naar de rechter stappen om af te dwingen dat we ons geld krijgen."

Een bekende van Patricia laat weten dat de kans klein is dat ze het verschuldigde bedrag alsnog gaat betalen. "Ze heeft geen rooie cent, daar valt niets te halen. Patricia is voor schuldeisers niet meer dan een kale kip. En daar kun je niet van plukken..."

Patricia en haar man Robbert Hinfelaar stapten op 17 januari van dit haar in het huwelijksbootje.