De prijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie in het Franse Cannes.

Drie Nederlandse tv-producties maakten kans op de prijs. De andere genomineerde programma's waren Full Proof van de NTR en de korte film Dede: Mehmet met de Gele Laarzen van KRO-NCRV en Zapp.

Kasper en de Kerstengelen won in de categorie beste jeugdserie. In totaal waren er 28 kinderprogramma's uit dertien verschillende landen genomineerd in zeven categorieën. Nederland is een van de vier landen die een prijs kregen. De andere landen zijn Australië, Denemarken en Groot-Brittannië.

Vorig jaar won de jeugdfilm Rabarber een Emmy Kids Award.