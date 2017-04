Dit meldt Billboard op gezag van de Recording Industry Association of America (RIAA).

Volgens het platenlabel Def Jam is The Life of Pablo het eerste streaming-only album dat de platina status heeft gehaald. The Life of Pablo is het achtste album van de rapper dat platina is.

Na de release van het album ging Kanye West in augustus op tournee. In november werd hij met nog twintig concerten voor de boeg in het het ziekenhuis opgenomen en brak hij zijn tournee om gezondheidsredenen vroegtijdig af.