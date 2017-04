Social media Beyoncé miljoen per post waard

De zangeres heeft niet de meeste volgers op social media, volgens Entertainment Weekly staat zij zelfs slechts op de 22ste plek van meestgevolgde sterren. Desondanks plaatste onderzoekbureau D’Marie Analytic haar bovenaan de lijst na een analyse waarin ook onder meer interactie, clicks en bereik meetelden.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 1 Feb 2017 om 10:39 PST

Volgens een woordvoerder van het bureau bereikt Beyoncé haar status door de inhoud van haar posts. "Haar spaarzame primeurs van exclusieve content veroorzaken zo'n gekte onder haar publiek. In deze dagen, is less echt more", verklaart hij tegenover Time.

Record

Beyoncé brak deze winter het instagramrecord met de bekendmaking van haar tweede zwangerschap. Een post waarin ze de komst van haar tweeling aankondigde, werd bijna 11 miljoen keer geliked. Op haar negende huwelijksdag dinsdag poste ze een stukje van een video die in z'n geheel te zien is op het muziekplatform van echtgenoot Jay Z. De clip werd zes miljoen keer bekeken.

Selena Gomez eindigde op de tweede plaats in de lijst. Haar posts zouden zo'n 775.000 dollar per stuk waard zijn.