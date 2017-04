Eerder werd al bekend dat Eva Green en Danny DeVito getekend hebben voor het project. Disney zou Colin Farrell op het oog hebben voor de rol van de vader van de kinderen die bevriend raken met het vliegende olifantje. Eerder zou Will Smith interesse hebben gehad in dat personage, maar Deadline meldde in februari dat de filmstudio en de acteur er niet uitgekomen zijn, wegens onenigheid over het salaris van Will en een overlap met zijn draaischema voor Bad Boys For Life.

Dumbo is één van de vele remakes die Disney op de rol heeft staan. Een nieuwe versie van Beauty and the Beast doet het momenteel erg goed in de internationale bioscopen, later komen ook The Lion King, Mulan en The Little Mermaid opnieuw uit.