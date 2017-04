Superheldenserie The Defenders vanaf augustus op Netflix

In The Defenders komen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist samen. Deze superhelden hadden in de afgelopen jaren allemaal hun eigen serie op Netflix. Later dit jaar komt ook de spin-off van Daredevil, The Punisher, uit.

Netflix deed de aankondiging dinsdag door middel van een teaser. Daarin zijn de vier superhelden op beveiligingsbeelden in een lift te zien, totdat Krysten Ritter als Jessica Jones de camera uitschakelt. De tijdsweergave van de video stopt op 8:18:20:17, de startdatum van de serie in de Amerikaanse tijdsweergave.

In de clip zat nog een hint verstopt: linksboven stond een ip-adres dat verwijst naar de website van de New York Bulletin, een fictieve krant uit Daredevil. Op de site staan verschillende artikelen over het viertal.