De best bekeken video op het kanaal is de clip Drank & Drugs van Lil' Kleine en Ronnie Flex met bijna 27,5 miljoen weergaven. De clip Parijs van Kenny B is sinds 2015 26,8 miljoen keer bekeken. Op de derde plaats staat Mi No Lob van Broederliefde, met ruim 22,7 miljoen views.

Volgens Top Notch is het kanaal elke dag goed voor zo'n 2 miljoen views. De grootste groep kijkers op het kanaal is 18 tot 24 jaar oud (37 procent).