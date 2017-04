Ronnie Flex staat zaterdag op het podium van Pinkpop. Verder zijn Bomba Estéreo, Amber Run en Undeclinable Ambuscade toegevoegd, net als Alma, Lotte Walda en Gerson Main.

De organisatie van het driedaagse festival in Landgraaf liet ook weten dat er een wijziging in het programma is. Sum 41 treedt op maandag op, in plaats van zondag. De Canadese rockband kwam in de knel met tourschema 's en verwisselde daarom van plek met Biffy Clyro.

Eerder werd al bekendgemaakt dat onder anderen Justin Bieber, Green Day, Kings of Leon, Martin Garrix, Broederliefde en Guus Meeuwis gaan optreden.