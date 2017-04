Binnenkort beginnen de opnames van de vierde film van The Expandables. Sylvester Stallone speelde de hoofdrol in de voorgaande drie delen. Ook schreef hij steeds mee met het script en regisseerde hij het eerste deel. Maar vorige week maakte Stallone bekend niet betrokken te willen zijn bij het nieuwe deel vanwege meningsverschillen met studiobaas Avi Lerner.

"Zonder Sly is er geen Expandables. Ik zou de film nooit zonder hem doen", zegt Arnold Schwarzenegger. De Terminator-ster heeft sowieso nog geen script onder ogen gekregen. "Ik weet niet eens of er een script is. Terwijl ze in augustus willen beginnen met opnames, zoals gewoonlijk."

Zelfs als Stallone terugkeert, dan verschijnt Arnold alleen in het vierde deel als zijn personage goed wordt uitgewerkt. "De eerste en tweede film waren fantastisch. Maar in het derde deel was mijn rol niet goed geschreven. Ik speelde ook niet erg goed. Misschien dat sommige mensen er anders over denken, maar ik vind dat ik geen toegevoegde waarde had in die film. Ik ben trouwens dol op de franchise. Het is spectaculair en Sly heeft goede ideeën. Als ze een goed script schrijven en mijn rol is goed uitgewerkt, dan doe ik mee. Anders niet."