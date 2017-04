Barry Manilow bleef in de kast voor fans

In 2015 lekte uit dat Barry een jaar eerder was getrouwd met Garry Kief, zijn geliefde en manager, met wie de Copacabana-zanger al 39 jaar samen is. Die onthullingen noemt Manilow nu "een zegen en een vloek".

De zanger was aangenaam verrast door de reacties van zijn fans. "Ik dacht dat ze teleurgesteld zouden zijn als ze wisten dat ik homo was. Dus ik bleef in de kast", zegt Manilow. "Maar toen ze erachter kwamen dat Garry en ik samen waren, waren ze zo blij. De reactie was zo mooi. Daar ben ik heel dankbaar voor!"

Manilow en televisiebaas Kief ontmoetten elkaar in 1978. "Ik wist dat dit het was”, zegt Manilow. “Ik was een van de gelukkigen. Daarvoor was ik behoorlijk eenzaam.” Kort daarna werd Kief Manilows manager, een rol die hij nog steeds bekleedt, naast zijn functie als directeur van Barry Manilow Productions. “Hij is de slimste persoon die ik ooit heb ontmoet in mijn leven - en een geweldige vent” aldus de 73-jarige ster.