Met de president van de Verenigde Staten besprak hij onder meer het slepende conflict in Syrië. Naast de oorlog in Syrië kwamen onder meer ook het Palestijns-Israëlische conflict en de strijd tegen IS aan bod. In een persconferentie na de ontmoeting zei Abdullah dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met Donald Trump. Hij bedankte de president voor zijn medewerking, vooral in de strijd tegen terrorisme.

"Terrorisme kent geen grenzen, geen nationaliteit en geen godsdienst", aldus de koning van Jordanië. De VS kan de kar echter niet alleen trekken. Daarom heeft Amerika de hulp nodig van andere landen in deze strijd, meent Abdullah.

Goed teken

Over het Palestijns-Israëlische conflict zei Abdullah dat hij blij was met de 'vroege betrokkenheid' van de president. "Dat was een erg bemoedigend teken voor ons allemaal."

Abdullah is sinds maandag in de VS om kennis te maken met de ministers en beleidsmakers van de nieuwe regering van Trump. Hij is de eerste Arabische leider die door Trump is ontvangen.