BN'ers bij mars tegen mishandeling homo's

De actie begon begin deze week bij Barbara Barend. Haar vader Frits mocht dan ook niet ontbreken. De presentator liep hand in hand met collega Henny Huisman en schrijver Bart Chabot. Daarnaast deden tattookoning Henk Schiffmacher en Wie is de Mol?-deelneemster Ellie Lust mee.

De mars liep van de Dam naar het Homomonument bij de Westermarkt en werd georganiseerd door verschillende Amsterdamse politieke jongerenorganisaties.

De demonstratie is ingegeven door de mishandeling van een homokoppel in Arnhem afgelopen weekeinde. De mannen van 31 en 35 jaar liepen hand in hand over de Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en ze begonnen uit te schelden. Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat zij hand in hand liepen.