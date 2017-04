De zangeres reageerde woensdagavond in Shownieuws op aantijgingen dat ze geldproblemen zou hebben.

Bronnen vertellen aan Story dat Paay in de financiële problemen zit en ook het partycentrum bevestigt dat ze nog geen volledige betaling van de zangeres hebben ontvangen voor haar huwelijksfeest. "Wij hebben heel veel betaald, eigenlijk alles betaald", reageert Paay. Wel zegt ze dat het klopt dat er nog een bedrag openstaat van tussen de 2500 en 3000 euro, maar dat dat alles te maken heeft met een incident tijdens haar huwelijksfeest.

Avond verpest

Paay zegt dat tijdens het uitserveren van de koffie en thee een serveerster een kan met gloeiend heet water over haar heen liet vallen. "Het liep mijn decolleté in, en ik sprong op en het deed pijn, niet normaal", aldus Paay. Er is toen een ambulance gebeld. Het ambulancepersoneel wilde Paay meenemen naar het ziekenhuis, maar dat weigerde de zangeres. "Dat doe ik niet, dit is de laatste keer dat ik trouw en ik vind het heel belangrijk dat ik blijf", zei Paay tegen de ambulancebroeders.

De 67-jarige zangeres had naar eigen zeggen tweedegraads brandwonden opgelopen. "Ik heb met klotsende blaren gelopen de weken erna", vervolgt Paay die het onbeschoft vond dat de feestlocatie geen contact met haar zocht na het incident om te informeren hoe het met haar ging. "En maar dat rekeningetje sturen. Daar ben ik kwaad over", aldus Paay die zegt dat de avond voor haar verpest was.