Volgens de website TMZ kochten investeerders in de ochtend het aandeel massaal, ondanks dat er dinsdag ophef was ontstaan over de reclameboodschap met het 21-jarige supermodel. In het bekritiseerde filmpje sluit Jenner zich aan bij een demonstratie, waarna ze onder luid gejuich een blikje cola geeft aan een politieagent.

Critici verwijten Pepsi dat het filmpje demonstraties belachelijk maakt. Vooral de gelijkenis met beelden rond de 'Black Lives Matter'-protesten tegen politiegeweld schoten velen in het verkeerde keelgat.

Pepsi maakte woensdag excuses voor de miskleun en verwijderde het spotje. Het aandeel werd vervolgens van de hand gedaan en sloot aan het einde van de handelsdag 0,26% lager op 42,57 dollar per aandeel.