Academy steunt studenten uit minderheidsgroep

Volgens The Wrap gaat het om een plan waarbij grote filmmaatschappijen zoals Disney, 20th Century Fox, en Universal stageplekken bieden aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen. De Academy hoopt zo dat de filmindustrie op lange termijn diverser wordt.

In 2016 leverden diverse zwarte Amerikaanse acteurs en actrices kritiek op de Academy voor een gebrek aan diversiteit. Dat gold voor de Oscars maar ook voor de industrie in het algemeen, zei acteur Denzel Washington destijds. Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett Smith kwamen uit protest niet opdagen voor de uitreiking van de Oscars in 2016.

De Academy nam de kritiek serieus en beloofde op meerdere vlakken hard te werken aan meer diversiteit. Het stageprogramma, dat Academy Gold heet, is volgens de organisatie een van de vele initiatieven.