Ariana Grande vindt onderkomen in Amsterdam

Het Amsterdamse museum zegt een wereldprimeur te hebben. Ariana heeft nog nergens anders een wassen evenbeeld. “Wij zijn er ontzettend trots op dat we deze popster in onze attractie mogen verwelkomen”, aldus een woordvoerder. “Ariana is een geweldige aanvulling op onze nieuwe muziekafdeling.”

In Madame Tussauds staat Ariana te midden van Adele, Elvis Presley, Michael Jackson en Taylor Swift. De outfit die ze draagt is geïnspireerd op de kleding die ze tijdens haar Honeymoon Tour droeg. Net als tijdens die tournee is de Focus-zangeres te zien op een grote witte wolk.

Volgens het wassenbeeldenmuseum was er veel vraag naar een beeld van Ariana. “Ze staat namelijk al enige tijd op nummer één als het meest aangevraagde beeld door onze bezoekers. Dus we hopen met haar beeld heel veel fans blij te maken.”