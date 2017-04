De ontwerpster, Dana Duggan, plaatste een reactie bij de foto, die door het magazine op social media werd gedeeld. “Kom op nou! Konden jullie echt geen beter model vinden voor jullie cover? Niet iedereen hoort een badpak te dragen.”

Foto: Instagram

Uiteraard waren veel volgers het daar niet mee eens en de steunbetuigingen aan het adres van Amy lieten dan ook niet lang op zich wachten. “Niet iedereen zou een badpak horen te dragen?”, vraagt iemand zich af. “Badkleding is niet alleen voor vrouwen met een kleine maat! Ze is een echte vrouw, met een echt lichaam.” Een andere volger schrijft: “Klasse, Instyle! Goed dat jullie haar op de cover hebben gezet, ze ziet er fantastisch uit!”

'Niet mooi en ongezond'

Fans van de Amerikaanse comédienne en actrice hebben geen goed woord over voor de ontwerpster, die onder andere “smerig”, “oppervlakkig” en “onderdeel van het probleem” wordt genoemd. Ondertussen is Duggans Instagram-account veranderd in ‘niet openbaar’ en heeft de ontwerpster zelfs haar Facebook-pagina verwijderd.

@AmySchumer takes you behind the scenes of her May cover shoot! Een bericht gedeeld door instylemagazine (@instylemagazine) op 5 Apr 2017 om 7:09 PDT

Desondanks neemt Duggan haar woorden niet terug. Tegen de Britse krant The Huffinton Post zegt ze: “Ik hecht veel waarde aan persvrijheid. Het wordt ook wel de vrijheid van meningsuiting genoemd. Ik heb mijn mening en jij mag de jouwe hebben. Ik word zo moe van de media die alsmaar dikke mensen op de agenda willen zetten. Het is niet mooi en ongezond. Wat is er mis met gezonde en fitte covermodellen?”