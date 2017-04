Italiaanse ex wil Ruud Gullit achter de tralies

Gullit had het kort geding tegen Pensa aangespannen omdat hij opheffing wil van het beslag op zijn appartement in Amsterdam dat hij wil verkopen. Ook wil hij inzage in de financiële administraties van zijn ex en zijn Italiaanse kinderen Quincy (25) en Cheyenne (23). Dit om zo de alimentatieregeling aan te kunnen vechten.

Tijdens de rechtszaak, die zich achter gesloten deuren voltrok, bleek dat Gullit momenteel een openstaande schuld van 62.000 euro heeft aan zijn Italiaanse ex. "We krijgen geen enkel inzicht in zijn inkomen en hij betaalt alleen onder druk", zegt Pensa’s advocaat Glenn Haulussy. "Eerst onder druk van de verkoop van zijn auto, daarna werd er vrijwillig niets meer betaald. Vervolgens moesten we zijn auto veilen. Dat is eind vorig jaar gebeurd."

Dwangmiddelen

Pensa wil de beslaglegging niet zomaar opheffen. "We willen best meewerken aan de opheffing ervan, maar dat moet wel volgens de officiële weg gaan, via de notaris", zegt Haulussy. Volgens het kadaster zit er voor 310.000 euro aan hypotheek op het te verkopen appartement. Omdat het voor 350.000 euro verkocht is lijkt er 40.000 euro winst te resteren. "Maar Gullit zegt dat hij er niks aan overhoudt. Dat willen we graag bevestigd zien door de notaris."

De verdediging van Gullits Italiaanse ex kwam tijdens de zitting met een nieuwe eis op de proppen. Pensa wil dat de oud-voetballer achter de tralies verdwijnt. "Ik heb als tegenvordering ingesteld dat er geen sprake is van betalingsonmacht, zoals Gullit stelt, maar van onwil", vervolgt Haulussy. "Hij wil gewoon niet betalen, en daarom vinden wij dat hij voor de achterstand die er nu is moet worden vastgezet. Dat is een mogelijkheid die in de wet staat. We zoeken naar dwangmiddelen om hem tot betaling aan te zetten en dit is het enige middel dat ons nog rest."

De rechter stond kritisch tegenover de voorgestelde lijfsdwang. Verder stelde zij aan beide partijen vragen. Volgens Pensa’s advocaat liet zij niet doorschemeren hoe zij over de zaak dacht. Gullits advocaat Ruben van Eijck was niet bereikbaar voor commentaar. De uitspraak volgt op 20 april.