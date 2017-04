Shia LaBeouf uit bowlingcentrum gezet

Shia was volgens omstanders drie uur bezig met bowlen en bier drinken, waarna het mis ging tussen de acteur en een mede-bowler. De Transformers-ster schold de andere man uit voor 'racist', meldt TMZ. Volgens omstanders kwam de woede-aanval volledig uit de lucht vallen.

Uiteindelijk moest de acteur nog een keer naar binnen, omdat hij buiten stond terwijl hij zijn bowlingschoenen nog aan had.

Mogelijk komt de aanval voort uit frustratie over zijn nieuwe film Man Down. Eerder deze week werd bekend dat in Groot-Brittannië slechts één persoon de moeite had genomen om de film in de bioscoop te bezoeken.