Junkie XL, die eigenlijk Tom Holkenborg heet, heeft weinig interesse in zijn geldzaken. "Ik weet alleen dat ik verre van rijk ben en dat ik elke dag hard moet buffelen om mijn assistenten en nieuwe apparatuur te kunnen betalen", aldus de dj en filmcomponist tegenover Playboy.

Tom heeft geen behoefte om extreme uitgaven te doen. Zijn grootste uitgave is een tweedehands analoge mengtafel van 150.000 gulden. "Ik heb er drie maanden op kunnen mixen; daarna vertrok ik van Amsterdam naar LA en kon hij niet mee. Ik heb hem maar in bruikleen gegeven aan een vriend in Groningen. Ik denk dat-ie nu geen 10.000 euro waard meer is."

Ook zijn auto is voor zijn begrippen geen luxe wagen. De geboren Achterhoeker rijdt in een Audi A6. "Voor Nederlandse begrippen is dat een vrij luxe wagen, maar in LA is het gewoon een middle of the road-auto. Auto’s interesseren me trouwens ook niet. Vroeger was het belangrijk om een representatieve auto te hebben als je ergens naartoe moest, maar tegenwoordig is het juist hip om in een Prius te rijden. Die patsercultuur is gelukkig weg."

De filmcomponist maakte onder meer muziek voor Mad Max, Deadpool en Batman v Superman.