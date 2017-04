RTL Boulevard bespreekt Tan en Stax alsnog

Eerder vandaag liet oud-presentator Winston Gerschtanowitz zich op Radio 10 uit over de kwestie. "Als Albert er nog was geweest, in het oude Boulevard, dan had het zeker in de uitzending gezeten."

Donderdagavond gingen Beau van Erven Dorens en collega Luuk Ikink kort op het verhaal in. Zij gingen niet inhoudelijk op de vermeende affaire in, maar wel op de vraag of de affaire in de media besproken moest worden.

Ook John van den Heuvel deed zijn zegje. "Wat zou die jongen dan ook nog moeten zeggen? Ik verbaas me daar al een paar dagen over, hoe hij en Dionne gedwongen worden iets te verklaren. Iedereen heeft het erover, dat mag, maar waarom zou je verplicht zijn iets over je privésituatie te melden? Ze zijn nu net opgejaagd wild. Je hoeft ze toch niet te dwingen om erover te praten?"

Luuk Ikink was het niet eens met de misdaadverslaggever. "Je zou iets kunnen zeggen om de druk van de ketel te halen", reageerde hij, waarna een filmpje van een communicatiedeskundige werd ingestart die het duo aanraadde van zich te laten horen.

RTL-Boulevard's Frank Dane begreep daarentegen wel dat sommigen op een verklaring van Humberto Tan en Dionne Stax zitten te wachten. "Hij heeft een dagelijkse talkshow en is nu zelf het nieuws. Daar zou je toch iets over moeten zeggen? En wij eigenlijk ook."