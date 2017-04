Don Rickles werd vooral bekend in de jaren 60. Hij brak pas echt door toen hij regelmatig zijn opwachting maakte in The Tonight Show en The Dean Martin Show.

Daarna werkte de komiek jaren samen met Frank Sinatra. Ook was de komiek te zien in The Adams Family en was hij de stem achter Mr. Potato Head in Toy Story.

De 90-jarige Rickles overleed in het bijzijn van zijn vrouw Barbara.