Koninklijk bezoek voor Ed Sheeran in België

"Ik kende de zanger niet, maar mijn vrouw en kinderen luisteren wel naar zijn muziek. Het was zeker voor de kinderen een hele belevenis", zegt Laurent tegen de VRT.

Laurent vergezelde zijn vrouw Claire en hun kinderen Louise (14), Aymeric en Nicolas (beiden 11). "Mijn vrouw en kinderen hebben wat dezelfde smaak", zegt de prins, die wel onder de indruk was van de Britse singer-songwriter.

"De ambiance was erg aangrijpend. Het was voor onze kinderen een hele belevenis, er waren daar uiteindelijk 25.000 toeschouwers in het Sportpaleis."