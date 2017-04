Janet McTeer in tweede seizoen Jessica Jones

Janet McTeer speelt de rol van een vrouw die grote invloed heeft op het hoofdpersonage Jessica (Krysten Ritter), die een carrière als detective en een privéleven probeert op te bouwen in New York. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige superheldin van Marvel.

"We hebben geluk om het talent van Janet te mogen toevoegen aan al een geweldige cast", zegt producent Jeph Loeb van Marvel tegen Deadline. "In het tweede seizoen van Marvel's Jessica Jones bouwen we voort op wat het publiek zo wist te waarderen aan het eerste seizoen. De rol van Janet is de sleutel om dat doel te bereiken."

Janet McTeer werd in het jaar 2000 voor een Oscar genomineerd voor haar hoofdrol in Tumbleweeds en in 2011 voor haar bijrol in Albert Nobbs. Met Tumbleweeds won ze een Golden Globe.