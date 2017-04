E! neemt People's Choice Awards over van CBS

E! Entertainment maakte donderdag bekend de jaarlijkse uitzending van de awardshow over te nemen van CBS. Het Amerikaanse publiek stemt jaarlijks via internet op hun favoriete artiesten, film- en tv-sterren.

De 44e editie van de People's Choice Awards is in 2018 te zien op E! en wordt geproduceerd door het team van het programma Live From the Red Carpet. De entertainmentzender gaat de show in 153 landen uitzenden in 24 talen.

Presentatrice Ellen DeGeneres won dit jaar drie People's Choice Awards en is daarmee recordhouder van de populaire prijs.