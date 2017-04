Record Store Day ontstond tien jaar geleden in de Verenigde Staten. Het evenement vindt plaats in inmiddels 2000 onafhankelijke platenzaken in Amerika, Europa, Australië en Japan.

Tijdens de komende Nederlandse editie zijn er optredens van onder meer BLØF, Blaudzun, DeWolff, Hallo Venray, Lucas Hamming, Moss, Rondé en Spinvis.

Jett Rebel is dit jaar de Nederlandse ambassadeur.