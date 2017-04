Porno-acteur is nieuwe liefde Barbie

"Heb een nieuwe liefde. Het is sinds vandaag officieel. We kennen elkaar al vanaf toen ik 17 jaar was", zegt Barbie tegen Shownieuws.

Rolf Tangel heeft ook gereageerd op zijn relatie met de realityster. "Het is 100 procent geen grap. Het meisje is eindelijk weer vrolijk." De acteur heeft vanmiddag zelfs een tattoo laten zetten van Samantha’s lippen.

Foto: Facebook Samantha de Jong

Rolf was één van de hoofdpersonen in het Walibi-seksfilmpje van Kim Holland. Michael heeft op de Facebookpagina van Samantha gereageerd op de relatie.