Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Werkstraf voor vernieler Hollywoodster Trump

Gisteren, 23:55

De man die in oktober de ster van Donald Trump op de Hollywood Walk of Fame vernielde, is bezig met een taakstraf. James Otis moet afval langs de snelwegen van Los Angeles oprapen.