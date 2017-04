King Kong groot succes in Chinese bioscopen

Dat de film goed scoort is opvallend omdat er veel concurrentie is: Belle en het Beest en superheldenfilm Logan kwamen in dezelfde week uit. Maar volgens kenners houden Aziaten van grote spektakelfilms met monsters. Kong scoorde bijvoorbeeld ook goed in Japan.

Wat ook meespeelt in de verkoop van kaartjes van Kong zijn de afgelopen feestdagen in China, waar men het Qingming festival vierde. Dan gaan traditioneel veel jongeren naar de bios.

Aziatische fans kunnen na het zien van Kong alvast uitkijken naar een vervolg want er is al een nieuwe film met King Kong in de maak. Hierin neemt de reuzengorilla het op tegen een beroemd Aziatisch monster: Godzilla. De film over het gevecht tussen de twee monsters staat gepland om in 2020 in de bioscopen te verschijnen.